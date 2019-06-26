Канделаки высмеяла жену Саакашвили за «клоунаду» в интервью российским СМИ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала интервью жены Михаила Саакашвили Сандры Руловс, в котором та хвалила Грузию времен ее мужа.

«Поскольку цирка грузинам хватает и так, расстрою Сандру Эдуардовну: ее политические перспективы выглядят откровенно плохо. Хотя дерзость американского обкома, который при полном отсутствии связи с грузинским, абхазским и осетинским народом выдвинул ее в мэры Зугдиди, поражает, конечно», – написала Канделаки в своем Telegram.

Она отметила, что в интервью «Эху Москвы» Руловск «причитала о прекрасной Грузии прошлого, которую строил ее супруг».

«Жалуется на инфляцию, умалчивая, что в 11-12 годах она была куда выше, и признает неразрывную связь страны с российским бизнесом, обвиняя нынешнюю власть чуть ли не в отказе от национального суверенитета», – написала Канделаки.

Она задается вопросом, к чему призывает Руловс.

«Оборвать естественные экономические связи и вернуться к государственному произволу? Люди в Грузии не забыли, как при Саакашвили у них отнимали бизнес. При этом не было никакой цветущей экономики. Выстроенный Батуми – это витрина для отчета перед американскими спонсорами. Пусть Саакашвили приедет в мою деревню и посмотрит в глаза людям, которые что-то никаких изменений не заметили», – заметила Канделаки.

По ее словам, фразой о том, что Россия виновата в выборе депутатом такого человека, как Сергей Гаврилов, Руловс «низводит свое интервью до клоунады».

«Напомню бывшей первой леди очевидную вещь – конкретных депутатов выбирают конкретные люди. О господине Гаврилове, кстати, известна одна интересная деталь: его дед – грузин. Так что сравнение с нашим депутатом будет не в пользу госпожи Руловс», – сказала она.

Напомним, в мае Руловс проиграла выборы мэра города Зугдиди от Тбилиси, набрав 42,84% против 54,18 у выдвиженца правящей «Грузинской мечты» Георгий Шенгелия.

В июне она вместе с сыном Николозом принимала участие в антироссийских акциях в центре Тбилиси.