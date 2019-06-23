Жена Саакашвили с сыном вышла на митинг в Тбилиси

Супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс вместе с сыном Николозом вышла на воскресный многотысячный митинг у здания парламента республики в центре Тбилиси.

«Я нахожусь тут как мать двух грузин. Я очень хочу жить в этой стране, в свободной стране, где российское влияние не велико», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала «Пирвели».

«С Россией можно иметь экономические отношения, могут приезжать туристы, выстраивать дружественные отношения», – сказала Руловс.

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В воскресенье демонстрантам удалось перекрыть проспект Руставели у парламента, между протестующими периодически происходят стычки.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто стоит за разжиганием антироссийских настроений и насколько распространена русофобия в Грузии.