Жена Саакашвили проиграла выборы в Грузии

Супруга скрывающегося от правосудия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс проиграла выборы мэра города Зугдиди от Тбилиси, набрав, по данным ЦИК, 42,84% против 54,18 у выдвиженца правящей «Грузинской мечты» Георгий Шенгелия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Сандра Руловс заявила, что итоги выборов сфальсифицированы.

Саакашвили в видеообращении поддержал ее и призвал «поднять в Грузии волну протеста».

Он сказал, что «Сандра и я не устанем» в борьбе против «Грузинской мечты».

Саакашвили на родине осужден заочно на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий.

В ответ политический секретарь правящей партии, бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили предложил Руловс «отдохнуть и заняться своим мужем».

«Грузинская мечта» победила на выборах мэров еще в четырех городах Грузии – всюду, где они проводились.