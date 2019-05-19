Сторонники Саакашвили собрались дестабилизировать ситуацию на западе Грузии

Около 5 тыс. сторонников Михаила Саакашвили из разных регионов страны сконцентрированы в воскресенье под видом наблюдателей в городе Зугдиди на западе страны, где в мэры на внеочередных выборах баллотируется жена экс-президента Сандра Руловс, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Они говорят, что не согласятся с любым итогом голосования, кроме как победой Руловс, которой противостоят 15 кандидатов, в том числе от правящей партии «Грузинская мечта». Сам Саакашвили, скрывающийся за границей от грузинского правосудия, призвал своих сторонников к акциям неповиновения, если не будет объявлено о победе его жены.

«Численность мобилизованных в Зугдиди наблюдателей беспрецедентна», – заявил журналистам вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария.

Георгий Гахария отметил, что полицейские силы в связи с этим «мобилизованы для обеспечения спокойной и демократичной обстановки на выборах».

Сама Руловс, проголосовав на выборах в Зугдиди, сказала, что «вся Грузия находится в ожидании перемен», и отметила, что «отдала голос за европейское будущее Грузии». Сторонники Саакашвили говорят, что для них Зугдиди является «линией фронта» против правящей партии. Вблизи избирательных участков уже зафиксированы инциденты – стычки сторонников разных партий и взаимные обвинения в провокациях.

Кроме Зугдиди, 19 мая проводятся выборы в парламент Грузии от Мтацминдского мажоритарного округа вместо ставшей в конце 2018 года президентом Саломе Зурабишвили. Также выбирают мэров еще 4 городов Грузии.

В будущем году в Грузии состоятся выборы в парламент.