Саакашвили оскорбил мусульман Грузии

«Союз мусульман Грузии» потребовал извинений от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который оскорбил жителей Хулойского района Аджарии, где исторически компактно проживают грузины, исповедующие ислам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Саакашвили сказал, что «жителям Хуло ни к чему художественная галерея» и провел параллели между ней и психиатрическими лечебницами.

Кроме того, он назвал одного из местных политиков «деградировавшим» и «плохо пахнущим».

Глава «Союза мусульман» Тариэл Накашидзе заявил, что подходы экс-президента являются «дискриминационными и оскорбительными».

По его словам, получается, что Саакашвили считает жителей высокогорного Хулойского района «отсталыми и менее цивилизованными».

В Хуло и в некоторых других городах Грузии 19 мая пройдут выборы мэров. Экс-президент, скрывающийся за рубежом от грузинского правосудия, через соцсети и видеобращения призывает голосовать за кандидатов от своей партии «Единое национальное движение».

Среди городов, где 19 мая будут проводиться выборы мэра, – Зугдиди на западе страны. В них участвует супруга Саакашвили Сандра Руловс. В среду она призвала аккредитованных в Грузии дипломатов следить за процессом, подозревая правящую «Грузинскую мечту» в подтасовке итогов голосования. Власти, со своей стороны, обещают прозрачные и демократические выборы.

Накануне во время съемок Сандрой Руловс предвыборного клипа на оператора напала группа неизвестных. Хулиганы уже задержаны полицией.