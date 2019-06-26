Трамп раскрыл позицию по наземной операции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп исключил возможность проведения наземной операции Соединенных Штатов против Ирана.

У него спросили, будет ли война между США и Ираном. «Надеюсь, что нет. Но если что-то произойдет, мы в очень выигрышном положении», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что речь не идет о наземной операции.

«Я не говорю, что мы отправим миллион солдат. Я просто говорю, если что-то произойдет, это не займет много времени», – сказал Трамп.

24 июня Трамп подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана. Они коснулись аятоллы Али Хаменеи. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции – это ответ на уничтожение американского беспилотника и нападения на танкеры в Оманском заливе.

Кроме того, президент США пообещал, что на любую атаку Ирана на американцев последует удар на «уничтожение».