Глава РАН рассказал о важности освоения Луны

Освоение Луны поможет России вернуть себе лидерство в области космических исследований по ряду направлений, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Проект по освоению Луны находится на рассмотрении в правительстве, и мы надеемся, что у нас такая программа будет. Там есть определенная дорожная карта. Хотелось бы, чтобы мы хотя бы в каких-то направлениях сохранили свое лидерство. А не просто копировали то, что сделали другие страны», – цитирует Сергеева ТАСС.

Он отметил, что серьезные программы по освоению Луны есть у США, а также Китая, который опередил многие страны по осуществлению посадки аппарата на Луне.

По словам Сергеева, проект по освоению Луны нужно выстроить таким образом, чтобы Россия получила мировое лидерство по некоторым направлениям.

«Это важно в том числе и психологически, так как СССР всегда был лидером в освоении космоса», – добавил глава РАН.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская космонавтика вступает в совершенно новую эпоху. США перестанут выплачивать России огромные деньги за доставку космонавтов на МКС. Вместе с тем страна готова к ряду масштабных проектов, в том числе касающихся Луны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реализуемы эти планы.

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