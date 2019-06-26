«Рособоронэкспорт» объявил об отказе от SWIFT и доллара

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил об отказе России от доллара и SWIFT (Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) при реализации контрактов на поставки вооружения.

«По итогам этого года у нас произошла реструктуризация систем платежей. Мы перешли на национальные валюты, ушли от SWIFT и от доллара. В связи с этим темп исполнения несколько замедлили и ожидаем, что цифра будет в размере статистики последних пяти лет – около 13 миллиардов долларов», – сказал Михеев на форуме «Армия-2019», передает РИА «Новости».

«У нас портфель по подписанным контрактам, по которым поступают авансовые платежи, составляет около 52 миллиардов долларов США с 68 странами», – сообщил Михеев.

Он также уточнил, что «Рособоронэкспорт» с начала 2019 года поставил вооружения и военной техники на 6 млрд долларов.

«Сегодня спрос на «Панцири» [зенитные ракетно-пушечные комплексы] достаточно высокий, себя зарекомендовали вертолеты Ка-52 и Ми-28. У нас есть на сегодня заказы, мы в активной фазе переговоров, в этом году однозначно подпишем новые контракты на поставки вертолетной техники», – добавил гендиректор компании.

Уточним, что в 2018 году был достигнут рекордный объем поставок оружия, его стоимость достигла 13,7 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2019», которой проходит в подмосковном парке «Патриот» по 30 июня, Россия планирует подписать контракты на сумму более 300 млн долларов.

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