Автомобилисты резко отреагировали на идею лишать прав за грязные номера

«Подобная мера приведет к еще большей несправедливости», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Так он прокомментировал новость о том, что водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков.

За использование приспособлений и материалов, видоизменяющих номера, лишение прав предусмотрено и сейчас, заметил Похмелкин.

«Остаются только случаи неосторожной вины: когда человек не заметил, сделал это не специально, вследствие плохого качества дороги и ее загрязненности. Штраф – вполне адекватная мера за такое нарушение», – считает эксперт.

Ужесточать наказание до лишения водительских прав, по мнению Похмелкина, – это свидетельство бессилия и непонимания того, что наказание должно соответствовать тяжести совершенного правонарушения и обеспечиваться неотвратимостью.

«У нас с этим и без того плохо, а подобная мера приведет к еще большей несправедливости», – уверен собеседник.

Напомним, согласно постановлению пленума Верховного суда, водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков, передает РИА Новости.

Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, как будут штрафовать за грязные и заклеенные номера.