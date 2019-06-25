Как будут штрафовать за грязные и заклеенные номера?

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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Выявилась бесчеловечная суть грузинских претензий к России

Давид Кацарава - один из тех, кто устроил провокацию с российской делегацией в парламенте ГрузииФото: facebook.com/David-Katsarava
Одним из главных лозунгов грузинской пропаганды в последние дни стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии. Политики и рядовые граждане Грузии тем самым признаются в самом гнусном цинизме: им важна в первую очередь территория, а мнение живущих на этой земле людей не имеет никакого значения. Тем интересней то, как в таких случаях поступает Россия. Подробности...
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Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения

КоАП будет подвергнут существенной переделкеФото: Елена Пальм/ТАСС
В России планируется создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП). Тот самый, что регулирует, например, дорожные штрафы. Специалисты рассказали, почему КоАП необходимо менять и что именно, скорее всего, будет подвергнуто пересмотру. Подробности...
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Американские политики подкуплены деньгами за марихуану

Американские политики едины в своем одобрении марихуаныФото: Pacific Press/Barcroft India/ТАСС
Расползающаяся по США легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления. Почему? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Эрдоган попал в сложную ситуацию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Партия Реджепа Эрдогана проиграла выборы в Стамбуле – второй раз подряд за три месяца. И это поражение уже называют началом конца правления турецкого султана. Подробности...

Краткая хрестоматия американской синофобии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...
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«Патриарх» Филарет может стать первым в истории «дважды анафемой»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...
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            Как будут штрафовать за грязные и заклеенные номера?

            		   25 июня 2019, 18:44
            Фото: Владимир Песня/РИА Новости
            Текст: Иван Абакумов

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            В Верховном суде России объяснили, как следует штрафовать водителей, которые закрывают или делают нечитаемыми для видеокамер номера своих машин подручными средствами. Так, за нечитаемые или специально видоизмененные номера автомобиля шофер рискует получить штраф от 500 до 5000 рублей или даже лишиться прав на срок до года.

            Пленум суда на своем заседании во вторник дал пояснения о том, как должна применяться вторая часть главы 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков».

            Использование любых средств, мешающих прочтению номера автомобиля, уже само по себе является административным правонарушением, пояснили в Верховном суде. К материалам, которые препятствуют прочтению номера автомобиля, относятся бумага, картон, грязь, листья, снег и прочее. При этом если номер стал нечитаемым во время движения по трассе, например из-за снега или налипшей листвы, шофер может отделаться предупреждением или штрафом в 500 рублей.

            Другое дело, если номера у автомобиля были сознательно закрыты или замазаны. В этом случае наказанием может быть штраф в 5000 рублей или лишение прав управления автомобилем на срок до трех месяцев. 

            Ну а уж если сотрудник ГИБДД остановит на улице автомобиль с вытравленными кислотой или дорисованными символами госномера, как это делают порой особенно изворотливые автовладельцы, такие действия буду расцениваться как подлог, и провинившемуся придется ходить пешком уже в течение года. 

            В Верховном суде добавили, что в последних двух случаях вину шофера автоинспекторам придется сперва доказывать. Но практика показывает, что в большинстве случаев это совсем несложно – грязные номера у относительно чистого в целом автомобиля будут красноречиво свидетельствовать против своего владельца.

            «За езду с закрытыми номерами существует наказание. Стержень решения пленума Верховного суда можно выразить одним словом – «умысел». Если ты зимой подхватил ледышку с улицы и примотал ее скотчем к номеру – это будет умысел. И это влечет за собой лишение прав, – сказал газете ВЗГЛЯД вице-председатель Движения автомобилистов России, адвокат Леонид Ольшанский. – А если на улице жуткая грязь и номера этой грязью забрызгало? Тогда это максимум езда с нечитаемыми номерами, и это уже не лишение. При этом умысел при закрытии номеров нужно доказать: шторки, таблички, железки, тряпки и так далее – это очевидный умысел».

            По словам эксперта, раньше было немало однотипных случаев, когда во время снегопада инспекторы останавливали машины с нечитаемыми номерами и порой это плохо заканчивалось для владельцев авто.

            «Водитель говорит: «Я час назад протер. Посмотрите, что на улице делается!» А инспектор отвечает: «Ничего не знаю. Это лишение прав». Тут много было возможностей, в том числе и для взимания взяток. Теперь пленум Верховного суда четко разделил понятия «нечитаемые» и «умышленно закрытые», – пояснил Леонид Ольшанский.


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