Как будут штрафовать за грязные и заклеенные номера?

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25 июня, вторник | Последнее обновление — 20:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Захарова связала провокацию в Тбилиси с противодействием России в ПАСЕ
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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»
Выявилась бесчеловечная суть грузинских претензий к России
Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения
Американские политики подкуплены деньгами за марихуану
Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению
Эрдоган попал в сложную ситуацию
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Партия Реджепа Эрдогана проиграла выборы в Стамбуле – второй раз подряд за три месяца. И это поражение уже называют началом конца правления турецкого султана. Подробности...
Краткая хрестоматия американской синофобии
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
«Патриарх» Филарет может стать первым в истории «дважды анафемой»
Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России
В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкойПодробности...
Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон
Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и РоссииПодробности...
Чернобыль переживает туристический бум
После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей ЗоныПодробности...
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