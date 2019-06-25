Как будут штрафовать за грязные и заклеенные номера?

В Верховном суде России объяснили, как следует штрафовать водителей, которые закрывают или делают нечитаемыми для видеокамер номера своих машин подручными средствами. Так, за нечитаемые или специально видоизмененные номера автомобиля шофер рискует получить штраф от 500 до 5000 рублей или даже лишиться прав на срок до года.

Пленум суда на своем заседании во вторник дал пояснения о том, как должна применяться вторая часть главы 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков».

Использование любых средств, мешающих прочтению номера автомобиля, уже само по себе является административным правонарушением, пояснили в Верховном суде. К материалам, которые препятствуют прочтению номера автомобиля, относятся бумага, картон, грязь, листья, снег и прочее. При этом если номер стал нечитаемым во время движения по трассе, например из-за снега или налипшей листвы, шофер может отделаться предупреждением или штрафом в 500 рублей.

Другое дело, если номера у автомобиля были сознательно закрыты или замазаны. В этом случае наказанием может быть штраф в 5000 рублей или лишение прав управления автомобилем на срок до трех месяцев.

Ну а уж если сотрудник ГИБДД остановит на улице автомобиль с вытравленными кислотой или дорисованными символами госномера, как это делают порой особенно изворотливые автовладельцы, такие действия буду расцениваться как подлог, и провинившемуся придется ходить пешком уже в течение года.

В Верховном суде добавили, что в последних двух случаях вину шофера автоинспекторам придется сперва доказывать. Но практика показывает, что в большинстве случаев это совсем несложно – грязные номера у относительно чистого в целом автомобиля будут красноречиво свидетельствовать против своего владельца.

«За езду с закрытыми номерами существует наказание. Стержень решения пленума Верховного суда можно выразить одним словом – «умысел». Если ты зимой подхватил ледышку с улицы и примотал ее скотчем к номеру – это будет умысел. И это влечет за собой лишение прав, – сказал газете ВЗГЛЯД вице-председатель Движения автомобилистов России, адвокат Леонид Ольшанский. – А если на улице жуткая грязь и номера этой грязью забрызгало? Тогда это максимум езда с нечитаемыми номерами, и это уже не лишение. При этом умысел при закрытии номеров нужно доказать: шторки, таблички, железки, тряпки и так далее – это очевидный умысел».

По словам эксперта, раньше было немало однотипных случаев, когда во время снегопада инспекторы останавливали машины с нечитаемыми номерами и порой это плохо заканчивалось для владельцев авто.

«Водитель говорит: «Я час назад протер. Посмотрите, что на улице делается!» А инспектор отвечает: «Ничего не знаю. Это лишение прав». Тут много было возможностей, в том числе и для взимания взяток. Теперь пленум Верховного суда четко разделил понятия «нечитаемые» и «умышленно закрытые», – пояснил Леонид Ольшанский.