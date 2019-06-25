Кипрская церковь начала сбор подписей за возврат храмов УПЦ

Кипрская православная церковь (КПЦ) организовала сбор подписей для обращения в ЕСПЧ о возвращении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) храмов, захваченных украинскими раскольниками, об этом заявил представитель КПЦ митрополит Тамасосский и Оринийский Исайя.

«Мы продолжаем нашу борьбу и начинаем собирать подписи со всей Европы, для того чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека для восстановления справедливости», – сказал Исайя, передает ТАСС.

Он добавил, что украинские верующие должны пользоваться своими правами. «Религиозные права всех верующих должны быть обеспечены полностью, независимо от конфессии. Мы просим, чтобы люди, которые были изгнаны из храмов, вернулись в свои храмы», – сказал представитель КПЦ.

До этого Исайя обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть УПЦ храмы, которые ранее были захвачены неканоничной православной церковью Украины (ПЦУ).

Ранее сообщалось, что представители 11 поместных православных церквей поддержали каноническую Украинскую православную церковь.