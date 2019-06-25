Представители поместных православных церквей поддержали УПЦ

Представители 11 поместных православных церквей поддержали каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Они прибыли на Украину по случаю торжеств в честь предстоятеля УПЦ блаженнейшего митрополита Онуфрия, передает ТАСС.

«Наше присутствие здесь означает поддержку каноничности вашей церкви и всего православного мира», – заявил представитель Александрийского патриархата.

Представитель Кипрской церкви подчеркнул, что Онуфрий, несмотря на то, что переживает его Церковь, ни разу не осудил других людей. Поэтому он является примером для всего православного мира.

Прибывшие в Киев представители мирового православия заявили, что они признают только одну православную церковь на Украине – во главе с митрополитом Онуфрием.

Накануне ПЦУ лишила патриарха УПЦ КП Филарета канонических прав. Также ранее Филарет попросил главу МВД Украины Арсена Авакова защитить его церковную организацию от противоправных действий ПЦУ.

Напомним, Филарет Денисенко на проходящем в Киеве поместном соборе восстановил независимость Украинской православной церкви Киевского патриархата и отказался от условий томоса.

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