Прокуратура Польши отказала Швеции в аресте сбежавшего с детьми россиянина

Прокуратура Польши решила оставить на свободе россиянина Дениса Лисова, который выкрал трех своих дочерей из приемной семьи в Швеции, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.

Юрист подчеркнул, что мужчину вызвали на допрос как подозреваемого из-за европейского ордера на арест, который предъявила накануне Швеция, передает РИА «Новости».

Если прокурор передаст дело в суд, то дочерей россиянина могут отдать в приемную семью в Польше.

Напомним, россиянин был задержан пограничной службой Польши при попытке вывезти своих детей в Россию. Он забрал из Швеции трех дочерей из приемной семьи мусульман. Его дочерей отдали в приемную семью выходцев из Ливана, так как мать тяжело заболела, а отец якобы не мог справиться с уходом.

В Польшу он добрался на пароме и попросил статус беженца. Власти Польши взяли Лисова под защиту. Его детям разрешили остаться с отцом.