Кремль разъяснил позицию по поводу поездок в Грузию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россиянам невозможно запретить поездки в Грузию, можно лишь рекомендовать обратить внимание на угрозы их личной безопасности, которые в этой стране могут возникать.

«Говорить о том, что люди полностью перестанут ездить в Грузию – невозможно. И невозможно людям запретить ездить в Грузию, никто этого не собирается делать. Можно только гражданам рекомендовать обратить внимание на те угрозы их личной безопасности, которые в это время в Грузии могут возникать. И можно принять меры для сокращения туристического потока в интересах обеспечения безопасности наших граждан», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, можно ли говорить об эффективности ограничений полетов в Грузию со стороны России, если грузинские авиакомпании и отельеры предлагают запустить шаттлы с транзитных аэропортов соседних стран.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

Отметим, что после антироссийских акций в Грузии и ряда резких высказываний со стороны властей, в Тбилиси начали говорить о необходимости сохранить поток российских туристов. Так, премьер Грузии заявил о безопасности страны для российских туристов.

В то же время посольства Грузии в разных странах пытаются восполнить потерю российских туристов с помощью агитационных роликов в соцсетях, национальная администрация туризма Грузии пообещала туристам брендированное подарочное вино в аэропортах.

Напомним, ранее во вторник глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил минэкономики и представителям туристического сектора страны запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию.