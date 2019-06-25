В японский парламент внесен проект о недоверии правительству

Пять оппозиционных партий Японии подали нижнюю палату парламента проект резолюции о вотуме недоверия правительству Синдзо Абэ.

Проект не будет принят, так как у правящей коалиции больше половины голосов депутатов в нижней палате, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Отмечается, что единственная причина, побудившая оппозицию напомнить о себе за день до завершения парламентской сессии – желание привлечь внимание накануне летних выборов в верхнюю палату.

Формально оппозиция обвиняет правительство в отсутствии успехов во внешней политике и в том, что одно из высказываний ближайшего друга премьера, министра финансов Таро Асо вызвало в японском обществе озабоченность относительно спокойной старости.

Асо рассказал о расчетах своего министерства, из которых следовало, что семейным парам, которые собираются жить до 95 лет, следует отложить около 20 млн иен (около 200 тыс. долларов).

Это высказывание было воспринято как скрытый сигнал того, что пенсионных поступлений на безбедную старость не хватит.

Чтобы вотум был принят, за него должны проголосовать больше половины присутствующих на заседании депутатов. Тогда, согласно 69 статье конституции, если в десятидневный срок не будет распущена нижняя палата парламента, правительство должно в полном составе уйти в отставку.

До сих пор в истории Японии вотум недоверия был принят четыре раза, и каждый раз он приводил к роспуску нижней палаты парламента и назначению новых выборов.