Снаряд попал в автомобиль с бежавшими от взрывов жителями Казахстана

В результате взрывов на территории воинской части в городе Арысь Туркестанской области Казахстана один человек погиб после того, как в его машину попал снаряд на выезде из города.

Один из снарядов рухнул на легковой автомобиль, в результате чего водитель полуил тяжелые травмы, от которых вскоре скончался в больнице. Еще один из боеприпасов зацепил автобус, однако ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Всего известно уже о 31 человеке, которые получили серьезные ранения. Среди них пятеро – дети. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При этом спасатели уверены, что число жертв будет увеличиваться, пишут «Вести» со ссылкой на Tengrinews.kz.

Сообщается, что большинство местных жителей эвакуировали за пределы опасной зоны. Многие родители не могут найти своих маленьких детей, так как их вместе с воспитателями увозили из детских садов в Шымкент. Спасатели продолжают обходить дома, чтобы найти спрятавшихся людей.

Видео с последствиями мощных взрывов выложили в интернет.

Напомним, в городе Арысь произошла серия взрывов, при этом очевидцы утверждали, что некоторые снаряды падали даже в 20 километрах от города, в котором живут 45 тыс. человек. Ранее сообщалось, что количество жертв возросло.