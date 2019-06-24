Грузинская авиакомпания теряет до 1 млн долларов из-за российских ограничений

Одна из двух грузинских авиакомпаний, которые выполняют полеты в Россию, – MyWayAirlines – может прервать полеты до 8 июля, когда Россия начинает ограничения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В этой авиакомпании Общественному ТВ Грузии заявили, что полеты осуществлялись из Тбилиси в Жуковский четыре раза в неделю с 26 апреля и планировалось увеличить частоту рейсов.

«Пассажирам вернем деньги за билеты – это до одного миллиона долларов, так как продажи были открыты до октября, продали 3,5 тыс. билетов. Коммерчески для нас это большая потеря», – отметил представитель авиакомпании.

Здесь подчеркнули, что задолженности у компании перед российскими авиационными властями нет.

Компания будет теперь искать направления в сторону Европы и Азии.

Вторая грузинская авиакомпания – GeorgianAirwayz – рассчитывает выполнять полеты через Ереван.

На фоне начавшихся на прошлой неделе антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

Минтранс позже приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

По данным СМИ, запрет для авиакомпаний совершать полеты из России в Грузию и мораторий на продажу туров вынудят отказаться от поездки в эту страну более 150 тыс. россиян.