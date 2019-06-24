УЕФА прокомментировал антироссийскую акцию грузинских футболистов

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24 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 15:08  |  vz.ru
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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Призывы НАТО к защите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
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Новейшие ледоколы решат вековую проблему российского Военно-морского флота

Проектное изображение перспективного ледокола «Лидер»Фото: rosatom.ru
Активное строительство ледокольного флота, которое ведется Россией, чаще всего объясняется чисто коммерческими соображениями. Действительно, Севморпуть способен принести стране гигантские прибыли. Однако многие забывают о еще одном обстоятельстве: новые ледоколы должны помочь России решить чисто военную проблему, которой уже больше ста лет. Подробности...
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Зачем каждому украинцу пообещали по 3 тысячи евро от России

«Каждый украинец пострадал от российской агрессии. Суммы компенсаций – от 3 тысяч евро», информирует организация «Общее дело»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
У граждан Украины собирают паспортные данные, чтобы разделить между ними 3,5 млрд долларов – по 3 тысячи евро на брата. Некая общественная организация сообщает, что эти средства уже арестованы, так что Россия неизбежно расплатится за свои «преступления». Что стоит за этими щедрыми обещаниями? И о каких трех с половиной миллиардах идет речь? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Кибервойны как новая реальность

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Уже давно понятно, что государства можно захватывать без обычного оружия: с помощью одних лишь сетей – как офлайн, так и онлайн. Но, пожалуй, никогда еще о кибервойнах не говорили всерьез и на очень высоком уровне. И вот – началось. Подробности...

Украину ждет длинная зима

Глеб Простаков, журналист
Альтернативы российскому газу у Украины нет. Это с одной стороны. С другой – затягивается строительство «Северного потока». А значит, договариваться о транзите российского газа в Европу Киеву и Москве все же придется. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Иллюзии грузинской русофобии

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Как говорил поэт Владимир Уфлянд, «народ есть некий интеграл отдельных личностей, которых Бог не зря собрал в таком количестве». И либо вы этот интеграл принимаете целиком, либо не принимаете вообще. Второй вариант называется русофобией. Подробности...
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            УЕФА прокомментировал антироссийскую акцию грузинских футболистов

               24 июня 2019, 14:16
            Фото: instagram.com/georgianffofficial
            Текст: Сергей Гурьянов

            Версия для печати  •
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            Любая возможная дисциплинарная мера в связи с тем, что грузинские футбольные клубы вышли в футболках с антироссийскими лозунгами, подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

            «Учитывая, что упомянутые события произошли во внутреннем соревновании, любая возможная дисциплинарная мера, которая будет наложена, подпадает под юрисдикцию соответствующих органов Федерации футбола Грузии. УЕФА может возбуждать дисциплинарное дело только в отношении инцидентов, происходящих в рамках соревнований УЕФА», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы УЕФА.

            Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ранее выразил мнение, что ФИФА и УЕФА вряд ли применят санкции в отношении футбольных клубов Грузии после антироссийского демарша.

            Лидер российских болельщиков Александр Шпрыгин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что российские футболисты «сделали большую ошибку, надев эти футболки».

            Напомним, футболисты клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси), «Рустави» (Рустави) вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с надписями: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией». Среди участников акции оказались спортсмены, имеющие гражданство России – защитник Вахтанг Небиеридзе и полузащитник Нодар Кавтарадзе.

            При этом в 2016 году УЕФА наказала российского футболиста Дмитрия Тарасова на 5 тыс. евро за демонстрацию футболки с фотографией Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент» после матча еврокубка.


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