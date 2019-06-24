УЕФА прокомментировал антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера в связи с тем, что грузинские футбольные клубы вышли в футболках с антироссийскими лозунгами, подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Учитывая, что упомянутые события произошли во внутреннем соревновании, любая возможная дисциплинарная мера, которая будет наложена, подпадает под юрисдикцию соответствующих органов Федерации футбола Грузии. УЕФА может возбуждать дисциплинарное дело только в отношении инцидентов, происходящих в рамках соревнований УЕФА», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы УЕФА.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ранее выразил мнение, что ФИФА и УЕФА вряд ли применят санкции в отношении футбольных клубов Грузии после антироссийского демарша.

Лидер российских болельщиков Александр Шпрыгин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что российские футболисты «сделали большую ошибку, надев эти футболки».

Напомним, футболисты клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси), «Рустави» (Рустави) вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с надписями: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией». Среди участников акции оказались спортсмены, имеющие гражданство России – защитник Вахтанг Небиеридзе и полузащитник Нодар Кавтарадзе.

При этом в 2016 году УЕФА наказала российского футболиста Дмитрия Тарасова на 5 тыс. евро за демонстрацию футболки с фотографией Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент» после матча еврокубка.