Эксперт объяснил, как РФС может наказать грузинских футболистов

«Российские футболисты, конечно, сделали большую ошибку, надев эти футболки», – заявил газете ВЗГЛЯД лидер российских болельщиков Александр Шпрыгин, комментируя сообщения о том, что футболисты Вахтанг Небиеридзе и Нодар Кавтарадзе вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в антироссийских футболках.

«Я наблюдаю за ситуацией в Грузии, и я уверен, что как и на Украине, это позиция не всех граждан, а лишь небольшой части местного населения. В уставах ФИФА и УЕФА записано, что футбол должен быть вне политики. Это один из основных постулатов данных организаций. И российские футболисты, конечно, сделали большую ошибку, надев эти футболки», – считает президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

«Федерация футбола Грузии является членом ФИФА и УЕФА, и если кто-то даст ход этой истории – федерация может быть серьезно наказана, равно как и клубы, равно как и конкретные игроки», – добавил Шпрыгин.

«Что в данном случае может сделать Российский футбольный союз? РФС, как субъект футбола, может подать протест, и УЕФА или ФИФА, несмотря на какие-то политические вещи, должны вынести однозначный вердикт. Потому что футбол должен оставаться вне политики», – заключил Шпрыгин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, игроки кутаисского ФК «Торпедо» вышли на матч в футболках с лозунгами, обвиняющими Россию в оккупации Грузии. При этом в составе клуба играют два россиянина – защитник Вахтанг Небиеридзе и полузащитник Нодар Кавтарадзе.

Напомним, футболисты грузинских клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси), «Рустави» (Рустави) вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями.

Правила УЕФА запрещают участникам соревнований делать политические высказывания. Например, в 2016 году организация наказала российского футболиста Дмитрия Тарасова на 5 тыс. евро за то, что после матча Еврокубка против турецкого «Фенербахче» он оказался в футболке с фотографией Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент».

Грузия входит в УЕФА и клубы попадают под юрисдикцию этой спортивной организации.