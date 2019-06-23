В РФС отреагировали на антироссийский демарш грузинских футболистов

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Россияне беднеют от кредитов

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Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Призывы НАТО к защите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
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Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
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Зеленский вызвал истерику среди украинских «креаклов» и «либералов»

Новый президент Украины все меньше нравится украинской интеллигенцииФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Новый президент Украины, оказывается, виноват в том, что запрещает подкидывать наркотики и слишком вяло репрессирует несогласных. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из сообщений, которыми кипят в последнее время украинские соцсети, особенно представителей «креативного класса». И в этом украинские либералы почти идеально сошлись с российскими.  Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Иллюзии грузинской русофобии

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Как говорил поэт Владимир Уфлянд, «народ есть некий интеграл отдельных личностей, которых Бог не зря собрал в таком количестве». И либо вы этот интеграл принимаете целиком, либо не принимаете вообще. Второй вариант называется русофобией. Подробности...
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Армия делает из раздолбаев – граждан

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Как накормить мир русским пельменем

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            В РФС отреагировали на антироссийский демарш грузинских футболистов

            23 июня 2019, 20:02

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вряд ли применят санкции в отношении ФК Грузии после антироссийского демарша футболистов, заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

            Колосков подчеркнул, что такие акции «нельзя оставлять без внимания». В ФИФА и УЕФА наверняка уже знают о произошедшем, однако «вряд ли будут санкции», передает РИА «Новости».

            При этом «футбольные организации могут сделать предупреждение грузинской стороне».

            Он также предположил, что МИД России «выразит озабоченность» после этого инцидента.

            «Я не политик, мы можем выразить сожаление, что среди грузинской молодежи есть антироссийские настроения. В наше время были великолепные и потрясающие отношения с игроками, тренерами, функционерами из Грузии. Знаменитый Давид Кипиани, которого я знал, перевернулся бы в гробу, если бы все это увидел», – добавил Колосков.

            В свою очередь член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что «ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на ситуацию, как минимум наложив штрафы, они должны заметить это», передает ТАСС.

            Он отметил, что если международные футбольные организации оставят данную акцию без внимания, то это станет сигналом для повторения подобного, но уже в других странах и по другим поводам.

            «ФИФА всегда говорит, что она вне политики и за чистый спорт. К сожалению, спорт опять стал инструментом достижения политических целей», – добавил депутат.

            Напомним, футболисты грузинских клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси), «Рустави» (Рустави) вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с надписями: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».

            При этом среди спортсменов оказались россияне – защитник Вахтанг Небиеридзе и полузащитник Нодар Кавтарадзе.

            Отметим, что правила УЕФА запрещают участникам соревнований делать политические высказывания.

            Например, в 2016 году организация наказала российского футболиста Дмитрия Тарасова на пять тысяч евро за то, что после матча Еврокубка против турецкого «Фенербахче» он оказался в футболке с фотографией Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент».

            Лидер российских болельщиков Александр Шпрыгин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что российские футболисты «сделали большую ошибку, надев эти футболки».


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