В РФС отреагировали на антироссийский демарш грузинских футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вряд ли применят санкции в отношении ФК Грузии после антироссийского демарша футболистов, заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Колосков подчеркнул, что такие акции «нельзя оставлять без внимания». В ФИФА и УЕФА наверняка уже знают о произошедшем, однако «вряд ли будут санкции», передает РИА «Новости».

При этом «футбольные организации могут сделать предупреждение грузинской стороне».

Он также предположил, что МИД России «выразит озабоченность» после этого инцидента.

«Я не политик, мы можем выразить сожаление, что среди грузинской молодежи есть антироссийские настроения. В наше время были великолепные и потрясающие отношения с игроками, тренерами, функционерами из Грузии. Знаменитый Давид Кипиани, которого я знал, перевернулся бы в гробу, если бы все это увидел», – добавил Колосков.

В свою очередь член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что «ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на ситуацию, как минимум наложив штрафы, они должны заметить это», передает ТАСС.

Он отметил, что если международные футбольные организации оставят данную акцию без внимания, то это станет сигналом для повторения подобного, но уже в других странах и по другим поводам.

«ФИФА всегда говорит, что она вне политики и за чистый спорт. К сожалению, спорт опять стал инструментом достижения политических целей», – добавил депутат.

Напомним, футболисты грузинских клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси), «Рустави» (Рустави) вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с надписями: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».

Игроки и тренеры "Торпедо" из Кутаиси вышли вчера на матч чемпионата в майках с надписью: "Мы из Грузии, наша страна оккупирована Россией". pic.twitter.com/xIECvc5GA7 — Актуальный Мир (@Actually_World) 23 июня 2019 г.

При этом среди спортсменов оказались россияне – защитник Вахтанг Небиеридзе и полузащитник Нодар Кавтарадзе.

Отметим, что правила УЕФА запрещают участникам соревнований делать политические высказывания.

Например, в 2016 году организация наказала российского футболиста Дмитрия Тарасова на пять тысяч евро за то, что после матча Еврокубка против турецкого «Фенербахче» он оказался в футболке с фотографией Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент».

Лидер российских болельщиков Александр Шпрыгин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что российские футболисты «сделали большую ошибку, надев эти футболки».