Британия испугалась случайности в вопросе военного конфликта США и Ирана

Правительство Великобритании опасается случайностей, которые могут инициировать военный конфликт между США и Ираном, так как в него позже может быть втянуто и Соединенное Королевство.

«Мы крайне обеспокоены. Мы не думаем, что какая-либо из сторон желает войны, однако опасаемся, что мы можем оказаться втянуты в войну, начавшуюся из-за случайности, и прилагаем все усилия для того, чтобы снизить градус напряженности», – сказал глава МИД Великобритании Джереми Хант в интервью Би-би-си, передает ТАСС.

Хант отметил, что Лондон обсуждает с Вашингтоном «крайне опасную ситуацию» в регионе.

Напомним, 20 июня Иран заявил о сбитом беспилотнике США, вторгшемся в воздушное пространство страны у Персидского залива. США опровергли информацию о залете БПЛА на иранскую территорию.

Позже Трамп заявил, что отдал приказ ударить по иранским объектам и отменил его за 10 минут до начала атаки. Кроме того, сообщалось, что глава Белого дома согласился встретиться с лидерами Ирана.