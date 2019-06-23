Советник экс-президента Грузии призвал не проявлять агрессии к россиянам

Советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили, адвокат Каха Кожоридзе на многотысячном митинге в Тбилиси у здания парламента республики призвал не проявлять агрессию по отношению к туристам из России.

«Агрессия ни в коем случае не должна переходить на конкретных рядовых граждан, в том числе, конечно же, на российских туристов, которые находятся в Грузии», – приводит его слова ТАСС.

Кожоридзе отметил, что дело здесь не в том, что грузинской экономике нужны деньги. «Это мы должны сделать (…) в первую очередь потому, что нашей чести, истории, культуре нужны достойные [примеры] поведения», – подчеркнул он.

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Советник бывшего президента республики напомнил, что не случайно именно грузинский писатель Важа Пшавела стал автором поэмы «Гость и хозяин». «Эти же идеалы являются частью нашей ежедневной жизни, и мы, конечно же, будем беречь эти идеалы», – сказал Кожоридзе.

В воскресенье в Тбилиси проходит очередной митинг у здания парламента Грузии. Митингующим удалось перекрыть проспект Руставели, между участниками акции периодически происходят стычки.

На фоне антироссийских акций в Тбилиси президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

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