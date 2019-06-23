Эрдоган поздравил кандидата от оппозиции с победой на выборах мэра Стамбула

Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрема Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула.

По итогам обработки 99% бюллетеней Имамоглу набрал на прошедших в воскресенье перевыборах мэра Стамбула 54% голосов, передает РИА «Новости».

Его основной соперник, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ближайший соратник Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер Бинали Йылдырым набрал 45,1% голосов.

Эрдоган написал в Twitter: «Я желаю, чтобы результаты выборов мэра Стамбула принесли благо. Народная воля еще раз проявилась сегодня. Поздравляю Экрема Имамоглу, который по предварительным данным выиграл выборы».

Йылдырым также поздравил Имамоглу с победой на выборах.

Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13 тыс. 729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов.

После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако это не принесло принципиальных изменений.

17 апреля Имамоглу вступил в должность, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня.

Решение объяснили рядом нарушений. В частности, некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а часть протоколов оказалась неподписанными.

При этом в ЕС раскритиковали ЦИК Турции за отмену результатов выборов, назвав этот решение политизированным и противоречащим народной воле.

Кроме того, в Стамбуле прошли «кастрюльные протесты» из-за отмены итогов выборов.