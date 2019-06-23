Путин назвал условие успеха властей

От того, есть доверие к власти или нет, зависит конечный успех, завил президент Владимир Путин в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.

«С одной стороны, это вроде бы просто: просто исполнять свой долг, делать свою работу качественно и иметь прямую связь с людьми… Но и в то же время это самое сложное, потому что от того, есть доверие к власти или нет, зависит конечный успех. В зависимости от того, доверие есть или нет, возникает или отсутствует поддержка со стороны людей. А если поддержки нет, то и результата нет», – передает его слова ТАСС.

Ранее политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что команда Путина получает очень высокий уровень доверия.