Эксперт: Команда Путина получает высокий уровень доверия

«Команда Путина получает очень высокий уровень доверия. Можно сказать, что в целом последствия пенсионной реформы преодолены», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги свежего опроса ВЦИОМ о популярности российских государственных деятелей.

«Когда говорят о доверии власти, то Путин и фамилии других политиков всегда в списке. Мы видим Шойгу с Лавровым, на четвертом месте идет Медведев, – сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин. – Произошла стабилизация рейтингов как президента, так и правительства, «Единой России». Колебания происходят в рамках статистической погрешности. Можно сказать, что россияне по-прежнему доверяют власти, уровень одобрения политиков высок».

При этом радикальные оппозиционеры, судя по этому опросу, вообще практически не имеют никакой поддержки, их уровень доверия не превышает размеров статистической погрешности, подчеркнул Данилин.

Согласно опубликованному в пятницу опросу ВЦИОМ, все политические индикаторы находятся в рамках сформировавшегося коридора значений. Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 3 по 9 июня составил 64,2%. Оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю скорректировались до 38,3% и 41,1% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,7% респондентов (не доверяют 25%), Дмитрию Медведеву – 37,8%, Владимиру Жириновскому – 34,1%, Геннадию Зюганову – 33,7%, Сергею Миронову – 26,6% опрошенных.



В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 31,1%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 3 по 9 июня, занимают Сергей Шойгу (13,2%) и Сергей Лавров (11,4%). Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 33,7%, КПРФ – 15,8%, ЛДПР – 12%, «Справедливой России» – 5,8%.

«За последние несколько недель вышло несколько подобных рейтингов. И показатели, указанные в них, примерно одинаковые, – добавил Данилин и в интервью «Ридусу». – Можно констатировать, что показатели президента Владимира Путина, представителей исполнительной власти и «Единой России» стабилизировались».