Кудрин «придрейфовал» к Глазьеву

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опубликовал фотографию с советником президента Сергеем Глазьевым, прокомментировав ее словом «придрейфовал». Ранее о «дрейфе» экс-главы Минфина к Глазьеву в ходе прямой линии заявил президент Владимир Путин.

Кудрин опубликовал фотографию с Глазьевым в своем Twitter.

«Придрейфовал», – написал Кудрин.

Судя по всему, они встретились на мероприятиях в День памяти и скорби.

В ходе прямой линии президент Владимир Путин заметил, что из экономистов 90-х сейчас остался один Алексей Кудрин, да и тот «перековался и дрейфует в сторону Глазьева».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это высказывание Путина.