Путин: Кудрин перековался

В ходе прямой линии президента Владимира Путина спросили, верит ли он, что можно добиться прорыва в развитии с экономистами из 90-х, на что президент заметил, что из таковых остался один Алексей Кудрин, да и тот «перековался и дрейфует в Глазьева».

Путину задали два вопроса: «Понимаете ли вы, что с экономистами 90-х прорыва не будет», и будет ли Россия и далее развиваться в сторону рыночной экономики.

«У нас нет экономистов из 90-х. Разве что один (глава Счетной палаты) Алексей Кудрин. Да и тот перековался и дрейфует в сторону (советника президента) Сергея Глазьева, потому что хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что отсечку нефтяных доходов нужно увеличить. Ему оппонируют фактически его ученики, которые говорят, что тогда вырастет инфляция», – заметил Путин.

Он подчеркнул, что нет сейчас и ситуации 90-х: инфляции в 30%, госдолгов, нет зависимости от МВФ, а, наоборот, растут золотовалютные ресурсы, нет огромных задержек зарплаты.

«Но самое главное в другом. Чисто рыночной экономики не существует. А вот смешанная – во всем мире присутствует. Как только появляются проблемы в экономике, начинается кризис, сразу возрастает роль государства. И у нас это всегда происходило в кризисные времена. Кроме того, страны со смешанной экономикой развиваются быстрее, чем другие. Китай, Индия. В западных экономиках – никто ничего не имеет против, наоборот, подталкивают тему стратегического планирования в отраслях», – заявил Путин.

«Но главное, на что обратить внимание – мотивация. В какой бы системе не работал человек, мотивация должна быть обеспечена», – подытожил он.