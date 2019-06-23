На Волге загорелся пассажирский теплоход

На пассажирском теплоходе «Василий Чапаев», который направлялся по Волге из Москвы в Тетюши республики Татарстан, загорелся силовой кабель, сообщает пресс-служба МЧС.

«На реке Волга вблизи населенного пункта Нижний Услон произошло возгорание в машинном отделении двухпалубного пассажирского теплохода Василий Чапаев, следовавшего по маршруту Москва-Тетюши... Предварительно горел силовой кабель дизель-генератора», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-служба.

Теплоход продолжит движение после проверки оборудования и проветривания. На борту 129 пассажиров и 42 члена экипажа.

«Погибших, пострадавших нет. Паника не допущена. Причина происшествия устанавливается», – добавили в ведомстве.

К месту происшествия направлялся пожарно-спасательный катер КС-110, рядом находится также толкач «Памир».