Акция «Свеча памяти» началась в России

В субботу началась всероссийская акция «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби. У стен столичного Музея Победы зажглись 1 тыс. 418 свечей – столько дней продолжалась Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года.

Мероприятие проходило под аккомпанемент ансамбля Росгвардии. В музей прибыли также артисты театра музыки Елены Камбуровой, передает Life.

Сообщается, что президент России Владимир Путин примет участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

В соответствии с указом экс-президента России Бориса Ельцина в 1996 году 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска нацистской Германии вторглись на территорию СССР.

Каждый год в этот день в стране приспускаются флаги и проходят памятные мероприятия.

Газета ВЗГЛЯД писала, чего добился СССР, пытаясь отсрочить великую войну.