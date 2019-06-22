Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле

Премьера документального фильма «Чернобыль. Как это было», назначенная на субботу, 22 июня, отложена из-за нехватки времени на обработку материала, сообщили в пресс-службе Первого канала.

Ожидалось, что картина будет представлена в субботу в 10.15 мск.

«Для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала значительно больше времени, чем планировалось, поэтому премьера состоится позже», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Документальный фильм Первого канала сняли после выхода популярного американо-британского мини-сериала «Чернобыль» на телеканале HBO. Согласно анонсу, фильм должен раскрыть, что на самом деле произошло во время аварии на Чернобыльской АЭС, и воспроизвести точную последовательность событий ночи на 26 апреля 1986 года и последующих месяцев.

Сериал «Чернобыль» критиковали за искажение фактов. Так, один из ликвидаторов той аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.