На МКАД столкнулись 13 машин

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием 13 автомобилей, есть пострадавшие.

«На четвертом километре МКАД столкнулись 13 автомобилей, в результате пострадали не менее трех человек. Двое людей зажаты в поврежденных авто», – сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

В марте из-за гололеда на МКАД столкнулись 38 автомобилей.