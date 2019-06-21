Россия утилизирует украинскую подлодку

Российское Минобороны объявило тендер на утилизацию подводной лодки «Запорожье», которая досталась от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.

Сведения о проведении тендера опубликованы на портале госзакупок, передает РИА «Новости». Согласно документам, один из лотов – это дизельная подлодка проекта 641.

Подлодка «Запорожье» была единственной субмариной в составе украинских морских сил и последним судном проекта 641 в мире, который оставался на вооружении.

Напомним, президент России Владимир Путин в 2018 году предлагал передать военные корабли Украины, оставшиеся в Крыму.

Подлодка «Запорожье» вошла в состав Черноморского флота в 2014 году, большая часть экипажа решила служить в российском флоте.