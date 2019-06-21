Курентзис решил уйти с поста худрука Пермского театра оперы и балета

Дирижер Теодор Курентзис прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, следует из сообщения представителей оркестра MusicAeterna.

Сообщается, что «Курентзис с нового сезона прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета и сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора MusicAeterna», передает ТАСС.

Отмечается, что при этом «он останется художественным руководителем международного Дягилевского фестиваля в Перми, который, как и прежде, будет проходить ежегодно».

Пресс-секретарь оркестра MusicAeterna Оксана Гекк заявила, что Курентзис не хочет говорить о причинах своего ухода.

Губернатор Пермского края Максим Решетников пообщался с дирижером и согласовал с ним новый формат сотрудничества, передает РИА «Новости» слова главы департамента пресс-службы администрации губернатора Дарьи Левченко.

Теодор Курентзис является кавалером ордена Дружбы (2008), восьмикратным обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Он был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета имени Чайковского с 2011 года.

Также является основателем и художественным руководителем оркестра MusicAeterna и камерного хора MusicAeterna (созданы в 2004 году, в период работы Курентзиса на посту главного дирижера Новосибирского академического театра оперы и балета (2004-2010).

В июне СМИ сообщали, что Курентзис оставляет свою должность и уезжает работать в Санкт-Петербург, забирая с собой треть коллектива. Пресс-служба театра тогда опровергала эту информацию. По данным минкультуры региона, контракт с художественным руководителем театра был заключен до 2021 года.

В феврале 2017 года на открытии фестиваля «Золотая маска» Курентзис заявлял, что покинет Пермь, если для театра не построят новую сцену.

Строительство нового здания Пермского театра оперы и балета собирались начать в первом квартале 2013 года, сразу после прохождения госэкспертизы, а завершить возведение нового здания и реконструкцию старого – до конца 2016 года.

Предполагалось, что к существующему историческому зданию будет пристроен корпус с новой сценой и зрительным залом, а также репетиционными помещениями и гримерными для артистов. Позже краевые власти отказались от проекта, сочтя, что строительство дорого обойдется бюджету.

Директор Пермского театра оперы и балета сообщал, что в 2019 году правительство России поддержало театр и планирует выделить деньги на строительство новой сцены, стоимость которой специалисты оценивают в 7 млрд рублей. Был объявлен конкурс на проектирование.

Пермский театр оперы и балета – один из старейших музыкальных театров России, основан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями Национального театрального фестиваля-конкурса «Золотая Маска».