В Кремле прокомментировали ситуацию в Персидском заливе

Ситуация в Персидском заливе напряженная и вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ситуация в Персидском заливе весьма напряженная. Это вызывает крайнюю обеспокоенность. Мы самым внимательным образом отслеживаем эту ситуацию и призываем все страны, которые имеют отношение к этому, к сдержанности», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее в МИДе заявили, что Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны, ситуация крайне опасная.

В ночь на пятницу Иран получил через Оман послание от президента США Дональда Трампа, предупреждающее об атаке, Тегерану было дано «ограниченное количество времени» на ответ. При этом Трамп заявил, что хочет переговоров, а не войны.

Напомним, отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в этом нападении Иран. Кроме того, Иран уничтожил беспилотник США, который, как заявляет Тегеран, нарушил иранское воздушное пространство.

Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

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