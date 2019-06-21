В Кремле прокомментировали ситуацию в Персидском заливе

21 июня, пятница | Последнее обновление — 13:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле подвели итоги прямой линии
Разделы
Россияне беднеют от кредитов
Почему Кудрин дрейфует в сторону Глазьева
Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто
Филарет пошел против Порошенко ради денег
Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению
Это не молодежь – не та, это вы – не те
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно сколько угодно оттачивать свое остроумие по поводу «безмозглых блогеров-малолеток», но это ничуть не изменит того, что миллионы подписчиков Кати Адушкиной наши сограждане. И государство правильно делает, что пытается их слышать. Подробности...
Персидская ловушка для Трампа
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Президент США не просто выдвинулся на второй срок, но и проходит сейчас одну из самых серьезных за все время президентства проверок на профпригодность. От того, начнет ли он войну с Ираном, зависит не только его политическая судьба. Подробности...
17 мгновений страны
Андрей Бабицкий, журналист
Семнадцатая по счету прямая линия президента показала, что Владимир Путин совершенно не опасается говорить с Россией на языке ее бед, поскольку у него есть понимание, которым он делится с аудиторией, как эти беды преодолевать. Подробности...
Обсуждение: 94 комментария
Прямая линия с Владимиром Путиным
Обсуждение: 44 комментария
Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон
Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и РоссииПодробности...
Чернобыль переживает туристический бум
После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей ЗоныПодробности...
Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане
В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблейПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook