Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Мишустин: Россия гордится героизмом участников СВО
Российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил ветеранов с юбилеем Победы и выделил самоотверженность современных военных, участвующих в специальной военной операции.
Премьер-министр в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина, отметил, что 9 мая в России чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, проявивших стойкость и преданность Родине.
В поздравлении Мишустин заявил: «Гордимся и подлинным героизмом, который сегодня проявляют наши защитники в ходе специальной военной операции». Он добавил, что ветераны являются примером для нынешних поколений.
Мишустин пожелал ветеранам и их близким успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Напомним, на Красной площади состоялось торжественное шествие героев СВО, среди которых были кавалеры высоких наград и участники боевых действий. Гости парада в Москве стоя аплодировали расчету участников спецоперации.
Президент России Владимир Путин пожал руки участникам СВО, присутствовавшим на параде Победы.