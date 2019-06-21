Сенатор объяснил появление украинского флага при штурме парламента Грузии

«В нынешней ситуации везде, где будет антироссийский выпад или конфликт, можно к бабке не ходить и сразу догадаться, что там появится украинский флаг или заявление украинского политика, либо какой-то еще украинский след», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов. Так он прокомментировал информацию о том, что при штурме парламента Грузии появился флаг Украины.

«Против наших делегатов применили явно антиправовые меры. Все это породило внутригрузинский конфликт. И казалось бы, причем тут Украина? Украина причем – потому что в конфликт втягивают Россию. Потому там и Украина», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Напомним, что на акции сторонников Михаила Саакашвили в Тбилиси, которая переросла в массовые беспорядки, вместе с грузинскими флагами был поднят флаг Украины. Кроме того, во время попытки штурма парламента оппозиционерами были замечены флаги США и Евросоюза. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили обрушилась с обвинениями на Россию, чьи планы якобы проводила «пятая колонна» в лице грузинской оппозиции.

Как отметил в пятницу депутат Госдумы Константин Затулин, перед заседанием Межпарламентской ассамблеи православия (ставшим формальным поводом для беспорядков) особую активность развил посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов, а в самом заседании впервые за много лет участвовали депутаты от украинских партий – «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта» и партии Ляшко.

Сенатор Морозов тоже не исключает, что в инциденте на Межпарламентской ассамблее православия наверняка замешаны делегаты МАП с украинской стороны и украинский посол Долгов.

«Это нужно, чтобы в любой точке международного пространства разжигать русофобию и искать российский след. Тем не менее оставили они свой собственный след», – сказал Морозов.

Сенатор отметил, что сегодня все, что можно использовать против России, используется. «Конфликт в Грузии же абсолютно не российско-украинский, а связанный с тем, что нарушены нормы пребывания на территории государства национальной части международной организации МАП, которую представляла Россия», – заметил сенатор.

Добавим, что в российском МИДе подчеркнули: грузинские радикалы специально использовали визит российской делегации на сессию МАП для организации беспорядков.

Конфликт, напомним, вспыхнул в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал протестующих, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. Число пострадавших во время акций протеста, прошедших в Тбилиси, составило 240 человек, 102 из них остаются в медицинских учреждениях. Сообщается, что двое из участников потасовки на проспекте Руставели, потеряли зрение.

МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке переворота. Российским туристам рекомендуется воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.