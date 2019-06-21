Сенатор объяснил появление украинского флага при штурме парламента Грузии

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21 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Почему Кудрин дрейфует в сторону Глазьева

Алексей Кудрин изменил взгляд на финансовую политикуФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Владимир Путин традиционно ломает представления политизированной публики о том, как надо. В ходе прямой линии он не стал никого публично наказывать. Наоборот, Путин все время брал ответственность на себя, подавая тем самым пример всем российским чиновникам. С неожиданной стороны показал себя и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Подробности...
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Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто

К Владимиру Путину обратились с просьбой жители дагестанского села БотлихФото: RT на русском/Youtube
Президент РФ поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Справедливость такого шага не вызывает вопросов, тем более что грядет 20-летняя годовщина со дня вторжения басаевцев в Дагестан. Но проблема с предоставлением статуса ветерана боевых действий гораздо глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Филарет пошел против Порошенко ради денег

Филарет обвинил Порошенко в том, что тот действовал исключительно в своих интересахФото: Zuma/ТАСС
На специально созванном поместном соборе в Киеве Филарет восстановил так называемый киевский патриархат, отказался от условий томоса и раскритиковал Петра Порошенко за эгоизм. Таким образом, Филарет уходит во второй в его карьере церковный раскол. Но что вынудило его пойти на этот шаг, ведь еще недавно он ждал томоса как манны небесной? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Это не молодежь – не та, это вы – не те

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно сколько угодно оттачивать свое остроумие по поводу «безмозглых блогеров-малолеток», но это ничуть не изменит того, что миллионы подписчиков Кати Адушкиной наши сограждане. И государство правильно делает, что пытается их слышать. Подробности...

Персидская ловушка для Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Президент США не просто выдвинулся на второй срок, но и проходит сейчас одну из самых серьезных за все время президентства проверок на профпригодность. От того, начнет ли он войну с Ираном, зависит не только его политическая судьба. Подробности...

17 мгновений страны

Андрей Бабицкий, журналист
Семнадцатая по счету прямая линия президента показала, что Владимир Путин совершенно не опасается говорить с Россией на языке ее бед, поскольку у него есть понимание, которым он делится с аудиторией, как эти беды преодолевать. Подробности...
Обсуждение: 94 комментария
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    Честный Взгляд: Путин отвечает за всё

    Как болезни мировых лидеров проявлялись на публике

    Прямая линия с Владимиром Путиным

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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            Сенатор объяснил появление украинского флага при штурме парламента Грузии

               21 июня 2019, 12:49
            Фото: Телеканал 360/Youtube
            Текст: Дарья Рыночнова

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            «В нынешней ситуации везде, где будет антироссийский выпад или конфликт, можно к бабке не ходить и сразу догадаться, что там появится украинский флаг или заявление украинского политика, либо какой-то еще украинский след», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов. Так он прокомментировал информацию о том, что при штурме парламента Грузии появился флаг Украины.

            «Против наших делегатов применили явно антиправовые меры. Все это породило внутригрузинский конфликт. И казалось бы, причем тут Украина? Украина причем – потому что в конфликт втягивают Россию. Потому там и Украина», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

            Напомним, что на акции сторонников Михаила Саакашвили в Тбилиси, которая переросла в массовые беспорядки, вместе с грузинскими флагами был поднят флаг Украины. Кроме того, во время попытки штурма парламента оппозиционерами были замечены флаги США и Евросоюза. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили обрушилась с обвинениями на Россию, чьи планы якобы проводила «пятая колонна» в лице грузинской оппозиции.

            Как отметил в пятницу депутат Госдумы Константин Затулин, перед заседанием Межпарламентской ассамблеи православия (ставшим формальным поводом для беспорядков) особую активность развил посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов, а в самом заседании впервые за много лет участвовали депутаты от украинских партий – «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта» и партии Ляшко.

             Сенатор Морозов тоже не исключает, что в инциденте на Межпарламентской ассамблее православия наверняка замешаны делегаты МАП с украинской стороны и украинский посол Долгов.

            «Это нужно, чтобы в любой точке международного пространства разжигать русофобию и искать российский след. Тем не менее оставили они свой собственный след», – сказал Морозов. 

            Сенатор отметил, что сегодня все, что можно использовать против России, используется. «Конфликт в Грузии же абсолютно не российско-украинский, а связанный с тем, что нарушены нормы пребывания на территории государства национальной части международной организации МАП, которую представляла Россия», – заметил сенатор.

            Добавим, что в российском МИДе подчеркнули: грузинские радикалы специально использовали визит российской делегации на сессию МАП для организации беспорядков.

            Конфликт, напомним, вспыхнул в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал протестующих, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. Число пострадавших во время акций протеста, прошедших в Тбилиси, составило 240 человек, 102 из них остаются в медицинских учреждениях. Сообщается, что двое из участников потасовки на проспекте Руставели, потеряли зрение.

            МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке переворота. Российским туристам рекомендуется воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.


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