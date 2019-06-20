«Единая Россия» потребовала от гордумы Димитровграда разобраться с землей для многодетных

Ульяновское региональное отделение «Единой России» требует от представителей КПРФ в гордуме Димитровграда не «затыкать рот» многодетным семьям, которые требуют положенные им по закону земельные участки, сообщил секретарь ульяновского реготделения «ЕР» Василий Гвоздев.

«Поддержка семьи, материнства и детства – одно из важнейших направлений политики нашего государства. Этим вопросам уделяется большое внимание на федеральном и региональным уровнях. Нужно перестать прятаться от проблем и «затыкать рот» многодетным семьям, которые требуют положенные им по закону земельные участки, а оперативно решать их проблемы», – приводит его слова «Ульяновская правда».

По его словам, решение димитровградской городской думы, где 26 из 30 депутатов являются членами КПРФ, – вопиющий пример наплевательского отношения к многодетным семьям.

«Людей, которые уже долгое время ожидают свои земельные участки, в последний момент просто обманули и перенаправили два миллиона рублей, которые изначально выделялись на межевание земель, на другие цели», – считает секретарь ульяновского реготделения.

В Димитровграде многодетные семьи попытались привлечь внимание народных избранников к проблеме выделения земельных участков. 17 июня на площади перед зданием администрации появилась надпись цветными мелками «Дума, одумайся». После этого депутаты-коммунисты написали заявление в полицию на активистов.

«Как показывает ситуация, большая часть семей тратит средства федерального материнского капитала на погашение ипотечных кредитов, и мы не можем оставаться в стороне и тоже должны оказать всю необходимую поддержку. В Ульяновской области мы всегда особое внимание уделяли тем семьям, которым необходима поддержка со стороны государства. Отмечу, что со своей стороны мы также принимаем ряд важных решений, которые должны помочь людям: депутаты Законодательного собрания региона сегодня поддержали мое решение о снятии критерия нуждаемости с именного капитала «Семья», – отреагировал на тему с материнским капиталом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.