Депутаты КПРФ потребовали наказать обратившиеся с призывом к Думе многодетные семьи

В городской думе Димитровграда (Ульяновская область) депутаты от КПРФ потребовали наказать многодетные семьи, которые написали мелками на асфальте фразу «Дума, одумайся» – те пытались привлечь внимание чиновников к проблеме выделения земельных участков.

Многодетные семьи Димитровграда решили привлечь внимание властей и под окнами здания администрации написали разноцветными мелками «Дума, одумайся!», сообщает портал ulpravda.ru.

У депутатов-коммунистов надпись на асфальте вызвала острую реакцию. Так, председатель гордумы Александр Ерышев, состоящий в КПРФ возглавляющий местное отделение компартии, назвал надпись оскорблением депутатского корпуса.

Он призвал руководство полиции найти и наказать виновных. Во вторник организатора акции Алексея Якушева вызвали для дачи показаний.

Между тем неизвестный коммунист предложил депутатам от КПРФ одуматься и сдать мандаты: соответствующее письмо на трех листах он прикрепил к доске почета у городской администрации.

«Наши депутаты-коммунисты не поддерживают спорт, урезая финансирование футбольному клубу «Лада», закрывают МФЦ, центры дополнительного образования для детей, а теперь еще и лишают многодетные семьи положенной земли! Это вообще ни в какие ворота не лезет! И от лица всех жителей Димитровграда я призываю их сдать свои мандаты!», – говорится в тексте.

Автор добавил, что ему 67 лет, он пенсионер, ветеран компартии.

Местные жители сообщили, что депутаты вызвали полицию и намерены привлечь к ответственности написавшего письмо «хулигана».