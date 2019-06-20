Соловьев ответил на требования Госдепа к России по делу МН17

«Майку Помпео не к России надо обращаться, а к премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду, которому это расследование показалось в высшей степени неубедительным», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал озвученные главой Госдепа требования к России по делу малайзийского Boeing.

«Майку Помпео есть чем заниматься, как есть чем заниматься и следствию. И для начала следствию необходимо все-таки собрать вещественные доказательства и начать их исследовать», – отметил телеведущий Владимир Соловьев. Неслучайно как российский МИД, так и руководитель Совета безопасности России Николай Патрушев дали очень четкие и ясные комментарии по поводу того как наша страна относится к качеству проведенного расследования, – добавил он.

Напомним, что в четверг глава Госдепа Майк Помпео, обращаясь к России, заявил: подозреваемые по делу о крушении Boeing на Украине должны предстать перед судом. Руководитель американской дипломатии подчеркнул – лица, которых Совместная следственная группа по крушению Boeing считает причастными к трагедии, «входили в контролируемые Россией силы» в Донбассе.

Но, как напомнил Владимир Соловьев, у главы правительства страны, пострадавший от этой катастрофы, Махатхира Мохамада нет сомнений в том, что расследование проведено политизировано «и – по крайней мере для господина Мохамада – неубедительно». «Напомню, что Малайзия это одна из сторон, которая участвует в действиях комитета по расследованию крушения Boeing на Донбассе в 2014 году, а США, кстати, нет», – подчеркнул Соловьев.

Напомним, что совместная следственная группа (ССГ) накануне назвала четырех подозреваемых в крушении МН17 – утверждается, что среди них трое россиян и один украинец. Суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года может начаться 9 марта 2020 года.

Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в частности украинскую принадлежность ракеты, которой сбили самолет. При этом Киев является полноправным членом ССГ, имея возможность подделывать доказательства.