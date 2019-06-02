Нижегородский губернатор рассказал о восстановительных работах в Дзержинске

Свыше 2 тыс. человек участвуют в восстановительных работах в Дзержинске после взрыва на заводе «Кристалл», об этом заявил глава региона Глеб Никитин.

«Более 2 тыс. человек задействованы в восстановительных работах. Это сотрудники предприятий, более тысячи человек – сотрудники МЧС, МВД, военные. Хотелось бы отметить волонтеров – более 150 человек. Отдельное спасибо родителям в детсадах и школах, они вышли на работы еще в субботу», – сказал губернатор, передает РИА «Новости».

Никитин добавил, что Дзержинску помогает Нижний Новгород. Управляющие компании районов города прислали бригады, которые занимаются восстановлением пострадавшего от взрывов города.

Также глава региона отметил, что на данный момент ущерб, нанесенный Дзержинску, еще не подсчитывался.

«Постоянно фиксируются новые повреждения, поскольку люди возвращаются в город с дач. Сейчас мы насчитываем около 1200 выбитых окон более чем в 600 зданиях, которые требуют замены», – сказал он.

Губернатор добавил, что на некоторых объектах восстановительные работы закончены. На оставшихся объектах работы будут продолжены в понедельник.

По уточненным данным, всего в результате инцидента в Дзержинске в медицинские учреждения обратилось 89 человек. Из них 44 – сотрудники завода, 45 – жители прилегающих территорий. 28 человек были доставлены на скорой, остальные обратились самостоятельно.

В стационаре остаются 16 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии, близком к среднему, остальные в состоянии средней степени тяжести.

1 июня в Дзержинске произошли взрывы в цехе по производству тротила, возник пожар, позже его ликвидировали. В городе был объявлен режим ЧС.