Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске

После взрыва на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске пострадали 89 человек, уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

«По уточненным данным, всего в результате чрезвычайной ситуации в Дзержинске в медицинские учреждения обратились 89 человек. Из них 44 – сотрудники завода, 45 – жители прилегающих территорий», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что пострадали 82 человека.

1 июня в Дзержинске произошли взрывы в цехе по производству тротила. Начался пожар, который удалось ликвидировать.