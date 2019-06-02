Никитин поручил постоянно отслеживать состояние пострадавших в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил в постоянном режиме отслеживать состояние пострадавших от взрыва на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске и оказывать всю необходимую помощь.

По его словам, сейчас в стационаре остаются 16 пострадавших. Один человек находится в тяжелом состоянии, близком к среднему, еще 15 в состоянии средней степени тяжести. Состояние госпитализированных стабильное, с улучшением, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

«Дано поручение в постоянном режиме отслеживать состояние пострадавших и оказывать всю необходимую помощь. Задача медиков – минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации», – отметил Никитин.

Напомним, по уточненным данным, всего в результате инцидента в Дзержинске в медицинские учреждения обратилось 89 человек. Из них 44 – сотрудники завода, 45 – жители прилегающих территорий. 28 человек были доставлены на «скорой», 61 человек обратились самостоятельно.