Временному главе Алжира продлили полномочия

Конституционный совет Алжира продлил полномочия Абделькадера Бенсалаха в должности временного главы страны до тех пор, пока не будет избран новый президент, пишут местные СМИ.

Совет решил сохранить Бенсалаха на посту временного лидера страны после истечения срока переходного периода, пишет газета El-Khabar, передает РИА «Новости».

Главной задачей Бенсалаха в этот период будет организация президентских выборов, ему предстоит созвать избирательную комиссию.

В воскресенье стало известно, что президентские выборы в стране, намеченные на 4 июля, перенесены на более поздний срок из-за отсутствия кандидатов.

Алжир уже более трех месяцев живет в условиях политического кризиса.

В конце марта и. о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Абдельазиза Бутефлики покинуть пост президента. Бутефлика ушел в отставку.