Маленький дегустатор привел в восторг окружающих в ходе приема в Кремле

Мальчик из Ставрополья в ходе приема в Кремле на вручении его родителям орденов «Родительская слава» вызвал восторг у окружающих, пишут СМИ.

Маленький мальчик из многодетной семьи не скрывал эмоций от блюд, которые ему удалось распробовать в ходе приема, передают «Вести». Ребенок настолько увлекся едой, что облил рубашку фруктовым соком.

«Что случилось? Испачкался, бедняга. Ну ничего, заправим и не будет видно», – так отреагировали на это старшие братья.

Напомним, церемония вручения орденов проходила в Кремле в четверг. В ходе нее президент России Владимир Путин в Александровском зале Кремля наградил родителей орденами «Родительская слава».