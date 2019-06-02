Среди пострадавших в столкновении лайнера и теплохода в Венеции не оказалось россиян

Генеральное консульство России в Милане сообщило, что среди пострадавших при столкновении круизного лайнера и прогулочного туристического судна россиян не оказалось.

«Утром 2 июня в порту Венеции произошло столкновение круизного лайнера компании Msc и туристического катера. В результате инцидента пострадали пять человек (были доставлены в местную больницу, в основном с легкими ушибами)», – сообщило консульство в своем Facebook.

По данным, полученным от городской службы здравоохранения Венеции, граждане России во время этого инцидента не пострадали, добавило консульство.

Напомним, в Венеции круизный лайнер MSC Opera врезался в туристический прогулочный корабль River Countess, на борту которого было около 130 человек.