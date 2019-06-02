Симоньян оценила слова назвавшего себя «любимым персонажем Путина» Саакашвили

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он является «любимым персонажем» президента России Владимира Путина.

«А вы говорите, он псих. Настоящие психи не осознают, что они психи. А он вот осознает, что давно уже не человек, а персонаж. И даже согласен с этим», – написала Симоньян в своем Telegram.

Ранее Саакашвили в интервью Deutsche Welle заявил: «Вообще, я – любимый персонаж Владимира Путина».

Напомним, экс-президент Грузии после инаугурации Владимира Зеленского вернулся на Украину. Ранее вернуть Саакашвили гражданство предлагал Владимир Путин.