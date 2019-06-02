Финляндия смягчила отношение к вступлению в НАТО

В тексте программы работы нового кабмина Финляндии формулировка отношения к возможности вступления в НАТО стала более мягкой.

Пять партий, которые будут формировать правительство, заявили в документе, что Финляндия стремится к «национальной свободе действия и возможности выбора», «сохраняя возможность подачи заявки на вступление в НАТО», передает ТАСС со ссылкой на Iltalehti.

Газета считает, что в целом формулировка не изменилась, хотя стала более мягкой – предыдущее правительство подчеркивало, что страна «не входит в военные блоки», пусть и «поддерживает возможность подать заявку на вступление в НАТО».

В программе работы нового кабмина говорится, что «Финляндия не позволит использовать свою территорию во враждебных целях против других государств» и стремится избежать «попадания в военный конфликт». Для этого власти намерены проводить «активную политику стабильности для предотвращения военных угроз и снижения напряженности».

Правительство формируют социал-демократы, «Финляндский центр», «зеленые», «Левый союз» и Шведская народная партия, которая в Финляндии защищает интересы шведского меньшинства. «Истинные финны» и Национальная коалиционная партия в правительстве представлены не будут.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва отреагирует соответствующими мерами на активизацию сотрудничества Финляндии и Швеции с НАТО.

Финляндия заявляла, что к нарушениям работы системы GPS во время учений НАТО могла быть причастна Россия, однако в Совфеде обвинения по поводу GPS-сбоя назвали «смешными», а в Кремле сообщили, что ничего не знают об этом.

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