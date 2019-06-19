Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул здание Госдумы из-за отказа депутатов принимать проект закона об упрощении получения российского гражданства для иностранных граждан русского происхождения.

В среду Госдума в ходе пленарного заседания отклонила проект закона ЛДПР, который упрощает получение гражданства иностранцами, у которых хотя бы один из родителей имеет документальное подтверждение о русской национальности, передает РИА «Новости».

Жириновский возмутился, что нижняя палата парламента не может рассмотреть этот проект, внесенный еще в 2016 году.

«Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму (заседания) и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства. Все государства дают – немцы, Израиль, Венгрия, поляки. Моментально дают гражданство безо всяких ограничений... Я в качестве протеста покидаю зал», – сказал лидер ЛДПР и вышел из зала пленарных заседаний.