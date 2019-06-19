Лавров рассказал о расстроивших его словах Зеленского

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не будет вести прямой диалог с Донецком и Луганском, вызывают сожаление российского внешнеполитического ведомства.

«Пока расстраивает, что президент Зеленский, отвечая <...> на вопрос, будет ли он вести прямой диалог с Донецком и Луганском сказал: «Нет, не буду», – сказал Лавров, передает ТАСС.

Напомним, после встречи с президентом Франции Владимир Зеленский заявил о неготовности Киева к прямому диалогу с ДНР и ЛНР. В качестве условия возобновления переговоров в «нормандском формате» он назвал прекращение огня и отвод сил в Донбассе.

В Раде позицию Зеленского раскритиковали, а глава ДНР констатировал недальновидность новой власти.