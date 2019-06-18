В Раде раскритиковали позицию Зеленского по Донбассу

Позиция украинского президента Владимира Зеленского, заявлявшего о неготовности Киева к прямому диалогу с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, отдаляет страну от урегулирования конфликта, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Когда Зеленский говорит: «Мы не ведем переговоры с сепаратистами», – я задаю вопрос: «А в Минске мы с кем ведем переговоры?» (…) Мы с ними уже говорим почти пять лет, с сентября 2014 года», – сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

«И мне искренне жаль, что официальный Киев боится этой риторики, этим он отдаляет мир и придется нам, «Оппозиционной платформе – За жизнь», по принципу «не знаете – научим, не хотите – придется заставлять», принуждать к миру уже эту новую власть», – приводит его слова РИА «Новости».

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Напомним, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил о неготовности Киева к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Он назвал условием возобновления переговоров в «нормандском формате» прекращение огня и отвод сил в Донбассе.

Шуфрич ранее говорил, что улучшение отношений России и Украины поможет Киеву в разрешении внутригосударственного конфликта.

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